Scontro fra due auto ed un furgone: due conducenti liberati e tre feriti

Tre mezzi coinvolti e tre persone rimaste ferite, due delle quali residenti in provincia di Verona. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Bagnolo di Lonigo, intorno alle 14.30. Come raccontano i colleghi di VicenzaToday, il sinistro ha coinvolto una Opel Corsa, una Fiat Bravo e un Fiat Fiorini, lungo la Strada provinciale 500, davanti a villa Pisani.

Sul posto è interventuta la Polizia locale di Lonigo per i rilievi del caso e secondo una prima ricostruzione, la Corsa condotta da M.N., 66enne residente a Sermide (Mantova), per cause in fase di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta, entrando in collisione prima con il Fiat Fiorino condotto da L.A., 43enne, residente a Pressana, e successivamente scontrandosi frontalmente con la Fiat Bravo condotta da T.M., 36enne, residente a Minerbe.

Dopo l'urto le due vetture sono uscite dalla carreggiata: la Bravo in particolare è rimasta incastrata in un fossato.

È stato necessario dunque l'intervento dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza in mezzi ed estrarre i conducenti delle due auto, rimasti bloccati all'interno dei rispettivi abiracoli.

I feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e trasportati all’ospedale di San Bonifacio, ma non sono in pericolo di vita. Illeso il conducente di un piccolo veicolo commerciale coinvolto di striscio nell’incidente.

