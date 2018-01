Un'auto si scontra con un furgoncino e finisce fuori strada su un fianco

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l'incidente avvenuto nella serata di martedì a Caselle di Sommacampagna, dove due veicoli si sono scontrati all'altezza del distributore Q8 situato in via Aeroporto.

Erano circa le 18.40 quando un'auto ed un furgoncino che trasportava i dipendenti di una società sono entrati in collisione, probabilmente in seguito all'immissione sulla carreggiata di uno dei due mezzi: nell'urto la macchina è finita nel piccolo fosso di separazione tra la strada provinciale e l'autostrada A4, mettendosi su un fianco.

Sul luogo dell'incidente sono state inviate due ambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti, in particolare a due persone che in ogni caso non hanno subito particolari conseguenze. Sul posto per i rilievi del caso e per gestire il traffico della zona, sono intervenuti invece gli agenti della Polizia municipale di Sommacampagna.