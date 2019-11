Scontro frontale tra auto a Cologna Veneta: quattro feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto a Cologna Veneta nella mattinata di oggi, sabato 2 novembre, quando erano circa le 8. Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di un frontale avvenuto tra due automobili che stavano percorrendo via Strà.

In conseguenza dello scontro, ben quattro persone sono rimaste ferite. Il paziente più grave è stato trasferito in elicottero con urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, mentre un altro è stato portato a San Bonifacio e gli altri due feriti sono stati condotti in ambulanza all'ospedale di Legnago.

Oltre al personale del 118, sul luogo dell'incidente hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti per svolgere i rilievi.