Scontro tra due auto e un ferito: portato in ospedale con grave trauma cranico

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 1 dicembre, nel Comune di Nogara in via Raffa. Stando alle prime informazioni disponibili, erano circa le ore 21 quando due automobili, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate.

Una delle persone coinvolte nell'incidente è rimasta ferita, riportando un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure al ferito, i soccorritori lo hanno quindi trasportato presso l'ospedale veronese di Borgo Trento.