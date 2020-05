Scontro tra auto in strada Bresciana a Verona: una donna ferita portata in ospedale

Nella mattina di oggi, sabato 23 maggio, la polizia locale di Verona è intervenuta per i rilievi di un incidente avvenuto in strada Bresciana, all’altezza del civico 63. Secondo quanto riferisce la polizia, dai primi accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale è emerso che una Nissan X-Trail stava percorrendo strada Bresciana in direzione di Bussolengo, quando ha effettuato una svolta a sinistra. Questa manovra l’ha portata a scontrarsi quasi frontalmente con una Hyundai Atos che proveniva in senso opposto.

La donna al volante di questa seconda auto, una 49enne di Villafranca, è stata soccorsa dai sanitari inviati dalla centrale Suem di Verona Emergenza e trasportata all’ospedale di Borgo Trento, in condizioni apparentemente non gravi. Pressoché illeso, invece, l'altro conducente, un 65enne residente in città.

La circolazione su strada Bresciana è rimasta interrotta per circa 20 minuti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Dopodiché, gli agenti sono riusciti a liberare una corsia e, con il supporto di una seconda pattuglia, a riaprire a senso unico alternato.