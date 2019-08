Scontro tra auto ad Arbizzano: due feriti in ospedale

Intorno alle 13.25 di oggi, venerdì 2 agosto, si è verificato un incidente stradale nel territorio di Negrar all'interno della frazione di Arbizzano. Stando alle prime informazioni disponibili, due automobili si sarebbero scontratte mentre percorrevano via Valpolicella.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze in aiuto degli altrettanti feriti. Questi ultimi sono stati accompagnati in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure del caso.