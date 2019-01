Scontro tra automobili, una finisce nel fossato: due persone coinvolte

Non sembra aver avuto conseguenze gravi, l'incidente avvenuto nella mattinata di lunedì nel comune di Cologna Veneta.

Due auto si sono scontrate poco dopo le 8 del mattino in via Traversina, in località Sabbion, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Una di queste è finita poi nel fossato che costeggia la sede stradale e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che l'avrebbero aiutata ad uscire dall'abitacolo: entrambe le persone coinvolte sarebbero state poi portate all'ospedale di Legnago per ricevere le cure del caso.