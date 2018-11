Violento scontro tra auto e camion: tre persone ferite, una è grave

Brutto incidente nella mattinata di martedì sulla Porcilana, nel comune di San Bonifacio.

Poco dopo le 9, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, un'auto ed un camion che trasportava terra si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con un'ambulanza infermierizzata e l'elisoccorso, insieme ad un mezzo dei vigili del fuoco, che hanno estratto una persona dalle lamiere delle macchina e messo in sicurezza i veicoli, con il mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, mentre altri due sono stati condotti al Fracastoro in condizioni meno gravi.