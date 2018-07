Incidente a Casaleone, un'auto si schianta contro camioncino della nettezza urbana

Un tremendo incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna, giovedì 19 luglio, nei pressi di Casaleone in via Vittorio Veneto. Secondo le prime informazioni disponibili, in mattinata verso le ore 7 un'auto Citroen sulla quale parrebbe stessero viaggiando cinque persone si è scontrata lateralmente al semaforo, per cause in corso d'accertamento, con un furgone dedito alla raccolta dei rifiuti della Esa-Com Spa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnago e Castagnaro, oltre ai soccorritori del 118 con automedica e tre ambulanze, gli agenti della locale e i vigili del fuoco.

Entrambi i conducenti dei due mezzi coinvolti sono risultati illesi, mentre ad essere feriti sono stati tutti i passeggeri della Citroen, uno in particolare in modo grave. Quest'ultimo, un ragazzo, è stato dapprima estratto dal veicolo grazie all'intervento dei pompieri che hanno aperto la porta posteriore dell'auto per liberare il passeggero bloccato da un probabile trauma al femore e, in seguito, è stato condotto in ospedale a Legnago dove sono stati accolti anche gli altri tre.