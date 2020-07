Auto a fuoco dopo lo scontro con un camion cisterna: morta una donna

Una donna ha perso la vita in un altro grave incidente stradale avenuto nel Veronese.

Stando alle primissime informazioni giunte dai soccorritori, un camion cisterna e un'auto si sono scontrate nel Comune di Sona, all'incrocio con via Casette di Sopra e la SR11, intorno alle 13.20 di martedì: in seguito all'urto l'auto avrebbe preso fuoco. Sul posto, oltre al personale del 118, si sono diretti i pompieri, per domare le fiamme e liberare una persona rimasta incastrata nell'abitacolo che risulta essere deceduta. Il corpo dela vittima sarebbe stato poi bruciato dalle fiamme.

