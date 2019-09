Va a sbattere con l'auto: incidente mortale a Ca' di David

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre, nei pressi di Ca' di David a Verona. Stando alle primissime informazioni disponibili, un'automobile, per cause in corso d'accertamento, sarebbe finita a sbattere contro un muro lungo via Stazione.

Nell'ambito dell'incidente una persona ha purtroppo perso la vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona, quando erano circa le ore 12.40, oltre ai soccorritori del 118 con un'automedica. Nulla hanno però potuto fare questi ultimi, essendo che il paziente è deceduto sul posto poco dopo lo scontro.