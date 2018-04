Incidenti stradali Bussolengo / Via Molinara

Tragico scontro nelle strade di Bussolengo: morto sul posto un motociclista

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 in via Molinara, dove il motociclo sarebbe entrato in collisione con un'auto: sul posto si sono diretti l'elicottero e l'ambulanza del 118