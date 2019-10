Scontro tra un'auto e una bicicletta: 57enne finisce all'ospedale

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, si è verificato un incidente stradale all'interno del Comune di San Bonifacio. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di 57 anni mentre si trovava in bicicletta, per cause in corso d'accertamento, sarebbe entrato in collisione con un'automobile.

Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 16, nei pressi di via Don Giuseppe Ambrosini. Ad avere la peggio è stato il 57enne che, dopo aver ricevuto le prime cure dal personale del 118 intervenuto sul posto, è stato quindi accompagnato presso l'ospedale veronese di Borgo Trento. Stando alle ultime indiscrezioni, le sue condizioni di salute parrebbero purtroppo essere piuttosto gravi.