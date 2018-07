Si scontrano un'auto e una bicicletta: un uomo portato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna, martedì 24 luglio, nei pressi di Pastrengo in località Ronchi all'incrocio dei Tacconi. Secondo le prime informazioni disponibili, un'automobile quando erano da poco passate le ore 7 è entrata in collisione, per cause in corso d'accertamento, con una bicicletta.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti prontamente i soccorritori del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza infermierizzata. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo che è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del caso.