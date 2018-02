Incidenti stradali Bardolino / Via Pastrengo

Violento scontro tra auto e bici: portato d'urgenza in ospedale il ciclista

L'incidente è avvenuto a Bardolino, in via Pastrengo, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti. In soccorso del ferito sono arrivate ambulanza ed elicottero del 118, che l'ha trasportato in codice rosso a borgo Trento