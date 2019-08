Scontro tra autocarro e auto: marito e moglie feriti e portati in ospedale

Un uomo residente nel Veronese è stato protagonista di un incidente a Tonezza del Cimone, nella provincia berica.

Come riportano i colleghi di VicenzaToday, non erano ancora scoccate le 11 del mattino di martedì, quando l'autocarro Fiat Iveco condotto dal 39enne di Lavagno avrebbe parzialmente invaso la corsia opposta in viale degli Alpini, per cause in fase di accertamento, andando così ad impattare contro una Ford Focus con a bordo moglie e marito di 46 e 53 anni, residenti a Grisignano di Zocco.

L'autocarro, che procedeva in direzione Folgaria, dunque è entrato in collusione con la parte anteriore sinistra dell'utilitaria e i due coniugi sono stati poi soccorsi dai sanitari del Suem 118, che li ha trasferiti all'ospedale di Santorso in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale del distaccamento di Piovene Rocchette del consorzio di polizia locale "Alto Vicentino", per i rilievi dell'incidente e il ripristino della viabilità.