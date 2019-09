Esce di strada e centra un albero alla Bassona: ferito grave nella notte un giovane di 23 anni

Non solo l'incidente motociclistico mortale a Sant'Ambrogio di Valpolicella, ma anche un scontro violento contro un albero alla Bassona da parte di un automobilista ferito in modo grave. Questo l'insanguinato bilancio della notte veronese tra venerdì 13 e sabato 14 settembre.

Stando alle prime informazioni disponibili, sarebbero state circa le due di notte quando, per cause in corso d'accertamento, un'auto si sarebbe scontrata con un albero a lato della carregiata lungo la strada regionale 11 in direzione Verona.

Ferito in modo grave un giovane di 23 anni che è stato quindi soccorso dagli operatori del 118. Questi ultimi, in seguito, lo hanno accompagnato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona che hanno operato sul veicolo per liberare il conducente rimasto incarcerato dopo lo scontro con la pianta.