Scontro tra auto sulla A22, nove persone coinvolte: grave una donna

Nove persone sono rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale che lunedì sera ha avuto luogo sulla A22.

Erano circa le 22.30 quando si è verificato lo scontro tra auto, forse un doppio tamponamento, al km 198 tra Affi e Ala-Avio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, la Polizia Stradale, il personale dell'autostrada e il 118.

In soccorso dei feriti sono arrivati l'elicottero di Trento, un'ambulanza medicalizzata, un'ambulanza infermierizzata e 2 base: 3 le persone rimaste illese, mentre tra gli altri la più grave è una donna che è stata condotta all'ospedale Santa Chiara in codice rosso. Un uomo ed una bambina sono stati invece portati all'Orlandi di Bussolengo, un altro uomo è stato invece condotto alla Clinica Pederzoli, mentre in due sono stati invece trasportati all'ospedale di Rovereto, uno dei quali è risultato essere un passante investito mentre prestava soccorso. Nessuno di questi fortunatamente sembra essere in pericolo di vita.