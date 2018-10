Schianto tra camion e furgone in A4: lunghe code e 2 persone ferite

Disagi sull'A4 per chi martedì mattina si è messo in viaggio in direzione di Venezia.

Come riporta VicenzaToday, intorno alle 7 del 16 ottobre è stato segnalato uno schianto tra un furgone e un camion nei pressi del casello di Montebello. Sul posto, oltre al Suem 118, i vigili del fuoco di Lonigo e la polstrada: due persone sono rimaste ferite, nessuna però fortunatamente versa in gravi condizioni.

Le code invece hanno superato i 7 chilometri di lunghezza, partendo già dall'entrata di Soave/San Bonifacio.