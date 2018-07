Si schianta in moto contro un'auto: centauro trasportato al Polo Confortini

Un altro grave incidente stradale è avvenuto sulle strade veronesi nella serata di venerdì, con un uomo che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Erano circa le ore 20 ed un 41enne stava percorrendo via Belfiore, nella zona di Cadidavid, in direzione di Isola della Scala, quando si è scontrato con un'auto: stando ai primi rilievi eseguiti dalla Polizia municipale, la macchina avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un distributore mentre sopraggiungeva il due ruote, che non è riuscito a frenare in tempo la propria corsa.

Dopo il violento urto, in soccorso del centauro sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che dopo averlo stabilizzato lo hanno condotto immediatamente al Polo Confortini.