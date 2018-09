Giovane va a sbattere in auto contro il guard rail: estratto dai pompieri

Protagonista di un incidente nella giornata di sabato, un giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale di San Bonifacio.

Erano circa le 13 e il ragazzo classe 1989, residente a Colognola ai Colli, stava percorrendo via Sant'Irene, nel comune di Caldiero, alla guida della sua Dacia Duster, quando ne ha perso il controllo finendo contro il guard rail, per cause al vaglio dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Bonifacio.

In suo aiuto sono così arrivati i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal veicolo per affidarlo alle cure del personale del 118: il ragazzo fortunatamente sarebbe cosciente e non risulterebbe in pericolo di vita.