Incidenti stradali Oppeano / Via Villafontana

Va a sbattere in auto e provoca una fuga di metano: Provinciale chiusa

È accaduto intorno alle 13 a Oppeano, in via Villafontana, con i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto per mettere in sicurezza la zona, mentre il conducente si era già allontanato