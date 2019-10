In rettilineo, va a sbattere in auto contro un palo: è ubriaco. Patente ritirata

La Polizia municipale è intervenuta nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 4.30, per un incidente stradale che ha coinvolto una Dacia Sandero, in via Valpantena. L’auto, infatti, era uscita di strada in un tratto rettilineo ed era andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. Alla guida un automobilista italiano di 36 anni residente poco lontano che, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con valori di alcolemia quattro volte superiori rispetto a quanto consentito dal Codice della Strada.

All’uomo, rimasto illeso, è stata ritirata la patente per stato di ebbrezza ed è stata inoltre contestata la violazione amministrativa per non aver saputo mantenere il controllo del veicolo, finito contro il palo. Sul posto anche i tecnici Agsm, che non hanno però rilevato pericoli.