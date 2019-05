Sbatte contro un albero con la moto da cross: in codice rosso all'ospedale

Un brutto incidente in moto si è verificato nel pomeriggio di sabato sui monti veronesi.

Stando alle prime informazioni giunte, un uomo in sella ad una moto da cross sarebbe andato a sbattere contro un albero nel comune di San Mauro di Saline, probabilmente mentre percorreva un sentiero sterrato in prossimità dell'hotel Panorama, intorno alle 16.

Sul posto si è precipitato l'elisoccorso del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto il ferito all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.