Sbanda, danneggia un'auto in sosta e scappa: caccia al pirata della strada

La Polizia municipale è alla ricerca di una Fiat Punto rossa che, verso le 2 e un quarto di domenica notte, ha danneggiato un’auto in sosta in via Murari Brà. Dopo lo scontro, la macchina non si è fermata, ma anzi ha proseguito il proprio percorso allontanandosi.

Alcuni testimoni hanno raccontato che la Punto stava percorrendo via Murari Brà in direzione di via Roveggia, quando ha sbandato finendo contro una Bmw parcheggiata sul lato sinistro della strada. L’auto in sosta ha subito ingenti danni, pertanto il proprietario si è rivolto alla Polizia municipale per individuare il responsabile. Mentre la Punto dovrebbe avere la fiancata sinistra ammaccata.

Gli agenti hanno già avviato l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona della fiera, per l’individuazione della targa. La Polizia municipale invita cittadini o passanti che abbiano assistito all’incidente a contattare il Nucleo Infortunistica Stradale al numero 045/8078411 o alla mail infortunistica@comune.verona.it.