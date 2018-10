Incidenti stradali Terrazzo / Via Pegorare

Sbalzato fuori dall'auto dopo lo scontro, anziano muore sul posto

L'incidente mortale si è verificato a Terrazzo Veronese intorno alle ore 12. In via Pegorara sono arrivati gli uomini del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale