Due auto si sono scontrate tra Sant'Anna d'Alfaedo e Fosse, un ferito

Due auto si sono scontrate questa notte, 14 aprile, poco prima delle 2.30 sul tratto della Strada Provinciale 12 che collega Sant'Anna d'Alfaedo a Fosse.

Stando ad una prima ricostruzione, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente e nell'impatto uno dei due è finito fuori strada, con il conducente che è rimasto bloccato all'interno. Sul posto sono allora intervenuti per estrarre il guidatore, un 29enne di Negrar, affidato poi al Suem 118, giunto con un'ambulanza. La collaborazione tra i soccorritori è continuata quando 2 unità dei pompieri sono salite sull'ambulanza per aiutare i sanitari nella rianimazione cardio polmonare e nel supporto dei parametri vitali: il lavoro di squadra ha portato i frutti sperati ed il giovane è giunto all'ospedale di Verona, dove un'equipe avanzata l'attendeva per i controlli e le cure del caso.