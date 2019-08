Si ribalta con l'auto a San Martino Buon Albergo, conducente illeso

Un'auto si è ribaltata questo pomeriggio, 13 agosto, intorno alle 15.15 a San Martino Buon Albergo, in via XX Settembre. La vettura è carambolata contro tre auto in sosta prima di ribaltarsi, lasciando per fortuna illeso il conducente, poi estratto dai vigili del fuoco di Caldiero e consegnato ai sanitari del 118. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre la polizia locale effettuava i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.

Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico.