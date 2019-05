San Martino Buon Albergo, motociclista ferito nello scontro con un'auto

Incidente nella notte in via XX Settembre a San Martino Buon Albergo. Ieri, 22 maggio, poco prima delle 23.30, un'auto e una motocicletta si sono scontrate e a rimanere ferito è stato il conducente della moto. L'uomo è stato soccorso dagli uomini del 118, arrivati sul luogo del sinistro con l'ambulanza. Il ferito è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Mentre gli uomini della Stradale hanno lavorato per risalire alle cause dell'incidente.