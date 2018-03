San Martino Buon Albergo, auto finisce contro un muretto in via Campalto

Vigili del fuoco e 118 di Verona impegnati questa mattina, 10 marzo, a San Martino Buon Albergo per un'auto uscita di strada intorno alle 8 in via Campalto. Nel veicolo viaggiava solo la persona alla guida che ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto. I pompieri l'hanno estratta e poi consegnata ai sanitari che l'hanno trasportata in ospedale e pare che le sue condizioni non siano gravi.