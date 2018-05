San Martino Buon Albergo, bambino colpito al volto da una motocicletta

Paura nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, a San Martino Buon Albergo. Nelle vicinanze del semaforo per Marcellise un bambino di 5 anni è stato colpito al volto da una motocicletta. Il piccolo è stato soccorso dalle ambulanze e dall'automedica del 118. Sul posto anche i carabinieri che assicurano che il bambino non è in pericolo di vita.

Il bimbo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ai suoi genitori, quando una motociclista, passando, lo ha toccato sul volto, probabilmente con il manubrio oppure con la freccia.