San Gregorio di Veronella, frontale tra due auto. Muoiono madre e figlia

Una donna di 52 anni e sua figlia di 28 anni, di origine romena e residenti a San Martino Buon Albergo, sono morte ieri, 14 dicembre, nell'incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 7 a San Gregorio di Veronella, poco prima delle 22. La due vittime viaggiavano a bordo di una Peugeot e si sono scontrate frontalmente con una Golf guidata da un 22enne di Albaredo d'Adige, il quale è stato trasportato in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

L'impatto tra le due vetture è stato violentissimo e la Peugeot in cui viaggiavano madre e figlia si è capovolta, imprigionando le due donne. Anche il 22enne di Albaredo è rimasto bloccato nella sua Golf. Per liberare le tre persone imprigionate tra le lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago, che con cesoia e divaricatore idraulici hanno aperto dei varchi tra le lamiere e hanno estratto i tre incidentati, per affidarli ai sanitari del 118 giunti con due automediche ed un'ambulanza.

Ad occuparsi della dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della polizia stradale di Legnago. Le cause del sinistro sono ancora ignote, ma pare sia stato il giovane sulla Golf ad invadere la corsia opposta, finendo contro la Peugeot.



(Foto dei vigili del fuoco scattate sul luogo dell'incidente)