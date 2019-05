Auto esce di strada e finisce in un fossato a San Giovanni Ilarione, tre feriti

Si contano tre feriti per un incidente stradale avvenuto oggi, 12 maggio, intorno alle 16.15. Un'auto è uscita di strada ed è finita in un torrente a San Giovanni Ilarione, all'incrocio tra la Strada Provinciale 17 e via Fusa.

Due uomini sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, mentre il terzo è ferito in maniera più lieve ed è stato portato in codice giallo al Fracastoro di San Bonifacio.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti con l'elicottero, due ambulanze e un'automedica. Ad aiutarli, gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia stradale.