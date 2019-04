Finisce con l'auto contro un muro e oppone resistenza ai soccorritori

Ha avuto dei risvolti imprevedibili l'incidente stradale avvenuto ieri, 26 aprile, in via Prova a San Bonifacio. Ad occuparsene sono stati gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e i sanitari di un'ambulanza partita dall'ospedale Fracastoro. I soccorritori però non hanno avuto nessuna collaborazione da parte della conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, una donna marocchina di trentotto anni che viaggiava insieme alla figlia di tre anni.

Per cause ancora da accertare, come scritto da Alessandra Vaccari su L'Arena, il Suv della 38enne ieri ha sbandato, andando a finire a velocità sostenuta contro un muro. Gli airbag della vettura sono esplosi e madre e figlia sono rimaste all'interno dell'auto fino all'arrivo degli agenti e dei pompieri. La donna teneva in braccio la bambina e non voleva consegnarla ai soccorritori. Con pazienza, i vigili del fuoco sono riusciti a prendere la bimba ed è stata fatta scendere anche la conducente che avrebbe cercato di scappare, mordendo anche la mano di un agente della polizia locale. La donna ha rifiutato di sottoporsi ai test che accertano la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe. Per questo è stata trasportata al Fracastoro dove anche i sanitari hanno avuto difficoltà a medicarla.