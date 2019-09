San Bonifacio, tamponamento in A4, tre auto coinvolte e sei feriti

Sono almeno tre le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto questa mattina, 29 settembre, intorno alle 10, a ridosso di un cantiere dell'autostrada A4, vicino al casello di Soave-San Bonifacio, in direzione Milano. Sul posto gli uomini della polizia stradale per i rilievi, ma anche i sanitari del 118 per soccorrere le sei persone rimaste leggermente ferite. I feriti, tutti in codice giallo, sono stati poi portati negli ospedali di Borgo Trento, di San Bonifacio e nel Vicentino ad Arzignano.

L'incidente ha creato una coda che nel giro di un paio d'ore è diventata di sette chilometri, raggiungendo quasi il casello vicentino di Montebello.