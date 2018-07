Salionze, frontale tra due auto. Un ferito in codice rosso e uno in codice giallo

Due auto si sono scontrate frontalmente questa mattina, 24 luglio, intorno alle 10.30 a Salionze, frazione di Valeggio sul Mincio. L'incidente si è verificato sulla Strada Regionale 249, la Gardesana, ed ha coinvolto due persone.

Sul posto, il Suem 118 ha inviato un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero. Ed oltre al 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento. L'altro è stato portato in ambulanza all'ospedale di Peschiera in codice giallo.