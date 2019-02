Imboccano la rotonda contromano in auto ad alta velocità e si schiantano

Poco dopo le 4 del mattino di sabato, le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina hanno ripreso una Ford Fiesta, con a bordo quattro ragazzi, che ha imboccato, ad alta velocità e contromano, la rotonda di viale del Lavoro. La corsa del mezzo si è fermata solo dopo aver divelto la segnaletica in prossimità della rotatoria.

Il bilancio dell’incidente avrebbe potuto essere ben più grave. Pochi secondi prima dello schianto, infatti, le telecamere hanno inquadrato un altro veicolo che stava transitando regolarmente nella rotonda e che avrebbe potuto essere investito dalla Ford.

Sono in arrivo numerosi verbali, per violazione al Codice della Strada, per il conducente dell’auto che ha percorso contromano la rotonda. Oltre alle multe, all’autista saranno recapitate le richieste di risarcimento per i danni provocati.

Il conducente della Fiesta, dopo l’incidente, non ha avvertito le Forze dell’ordine dei danni provocati, ma si è limitato a chiamare un carro attrezzi per recuperare il proprio mezzo. Gli agenti della Polizia municipale, giunti sul posto, hanno intercettato nei pressi della fiera il carro attrezzi che stava portando via l’auto incidentata. La Fiesta risulta essere intestata ad una donna.