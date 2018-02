Fuori controllo, il rimorchio si stacca e si ribalta abbattendo una recinzione

Un autista residente a Verona è stato protagonista suo malgrado, di un incidente avvenuto nel Vicentino nella mattinata di lunedì.

Erano circa le 8.50 e l'autocarro condotto da C. G., 45 anni, stava percorrendo via Chizzalunga, a Breganze, provenendo da Vicenza, quando l'uomo ha perso il controllo del rimorchio, che si è sganciato ribaltandosi nel fossato e abbattendo la recinzione della casa situata al civico 43.

Le cause sono in fase di accertamento da parte della polizia locale, ma sembra che il 45enne abbia dovuto evitare un altro veicolo proveniente da senso opposto. In ogni caso fortunatamente non ci sono stati feriti, mentre per rimuovere il rimorchio la strada è stata chiusa e successivamente riaperta alle 12.40 circa.