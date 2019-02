Investito dinanzi all'hotel che lo ospitava: muore a Sanguinetto richiedente asilo 23enne

Il tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 23 febbraio, lungo via Dossi a Venera di Sanguinetto, ha visto coinvolto un richiedente asilo 23enne originario del Ghana. Lo riferisce il quotidiano L'Arena, secondo il quale il giovane stava appunto transitando in bicicletta dinanzi all'albergo dove era accolto, poco prima di essere investito e ucciso da una Citroen che stava passando di lì.

Ad assistere alla tremenda scena, vi sarebbe stato anche un connazionale del giovane 23enne morto, anche lui purtroppo impotente, così come i soccorritori che, una volta giunti sul posto, hanno soltanto potuto constatare il decesso del giovane.

Al volante dell'auto, invece, si trovava un ragazzo della zona che si è poi fermato non appena avvertito l'urto. Stando ad una prima ricostruzione, il guidatore avrebbe visto all'ultimo il 23enne, senza riuscire ad evitarlo, in un tratto di strada dove non sono presenti le strisce pedonali.