Mamma con due figli si ribalta in auto a Valeggio: elitrasportati a Borgo Trento

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 aprile, lungo la strada provinciale 24 nel Comune di Valeggio sul Mincio.

Secondo le prime informazioni disponibili, verso le ore 14 un'autovettura con a bordo una donna e i suoi due bambini di 3 e 13 anni, si è ribaltata per cause ancora in corso d'accertamento.

Sul luogo dell'incidente si sono portati quanto prima possibile i soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza e l'elisoccorso proveniente da Brescia. I feriti sono quindi stati trasportati presso l'ospedale veronese di Borgo Trento dove sono stati accolti in codice giallo.