Si ribalta un'auto in via Lugagnano: ferito un uomo, portato in ospedale

Nella mattinata odierna, mercoledì 17 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Verona in via Lugagnano. Erano circa le ore 8.30 quando, per cause in corso d'accertamento, un'autovettura si è ribaltata. Si tratta di una Nissan Pixo, a bordo della quale vi era un uomo 58enne che è rimasto ferito.

L’auto, proveniente da Sona e diretta in centro, nella fuoriuscita si è rovesciata su un lato e ha urtato un palo dell’illuminazione pubblica. Ferito il 58enne alla guida della macchina, è stato poi soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale di Borgo Trento per le cure. Dai primi accertamenti l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti la polizia municipale, per i rilievi del sinistro, e i Vigili del fuoco per l’estrazione del ferito.