Perde il controllo in curva e l'auto si ribalta in galleria in tangenziale

Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì a Verona, sulla Tangenziale T4-T9, ma fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per la guidatrice coinvolta.

Erano da poco passate le 15.30 quando la ragazza ha perso il controllo di una Citroen C3 sulla curva che precede la galleria presente tra l'uscita di Santa Lucia e quella di San Massimo, in direzione di Verona Nord. L'auto, dopo aver sbattuto contro il guard rail s è ribalta, finendo all'interno del sottopasso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno aiutato il personale del 118 a caricare la ragazza sul mezzo che l'ha trasportata all'ospedale di borgo Trento, dove è stata presa in cura per le lievi ferite riportate. I pompieri poi si sono occupato di mettere in sicurezza l'auto, mentre la Polizia municipale ha provveduto ad eseguire i rilievi del caso.