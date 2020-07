Si ribalta un camion cisterna di acido fosforico: pompieri sul posto per il travaso

Intervento delicato quello a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco nella mattinata di venerdì a Bovolone.

Un camion cisterna, intorno alle ore 10, è uscito di strada in via Spartidori, ribaltandosi. Fortunatamente non ci sono state particolari conseguenze per l'autista, ma il mezzo trasportava dell'acido fosforico destinato alla concimazione, che doveva pertanto essere travasato per andare disperso nei terreni della zona sulla carreggiata. Sul posto dunque si è diretta una squadra di pompieri e il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) di Verona, in attesa dei colleghi di Mestre per svolgere la delicata operazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.