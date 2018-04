Un ramo si stacca dall'albero e colpisce una donna in scooter a Verona

Non sembra aver avuto gravi conseguenze, l'incidente che avvenuto nella mattinata di venerdì in via Corsini, nel quartiere di borgo Venezia.

Una donna di 67 anni stava percorrendo in scooter la strada poco dopo le 7, quando all'altezza dello Sporting Club il ramo di un albero si è staccato e l'ha colpita.

Ferito, la donna è stato soccorso da un'ambulanza infermierizzata del 118, che l'ha trasportata all'ospedale di borgo Trento in codice giallo, mentre dei rilievi del caso se ne è occupata la Polizia Municipale di Verona.