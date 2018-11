Ragazzo viene travolto da un'auto e portato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto nelle prime ore di mercoledì a Sanguinetto.

Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle 6.30 un ragazzo minorenne è stato travolto da un'auto in via Venera, mentre si dirigeva verso la scuola. In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, a causa delle sue condizioni ritenute in quel momento gravi. Per quanto riguarda i rilievi del caso, questi sono stati affidati ai carabinieri.