Quattro incidenti nella notte a Verona: Citroen C3 nera fugge dopo aver investito una donna

La polizia locale del Comune di Verona, tra la sera di venerdì 14 febbraio e la notte di sabato 15 febbraio, riferisce di aver rilevato quattro incidenti, di cui uno con fuga dell’auto coinvolta nel sinistro.

Poco dopo le ore 22 di venerdì 14 febbraio, si è verificato uno scontro tra due auto in via Torricelli, all’intersezione con via Morgagni. Nello scontro tra una Ford Fiesta e una Dacia Sandero è rimasta ferita la conducente di quest’ultima, trasportata a Borgo Trento, in condizioni non gravi. Alla base del sinistro, secondo quanto riferito dalla polizia, vi sarebbe stata la mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli, al cui conducente è stata ritirata la patente.

Alle ore 2 di notte, c’è stato l'investimento di un pedone a Ponte Navi con fuga del veicolo coinvolto. Il pedone, una donna lievemente ferita, è stata trasportata da amici al pronto soccorso dell’ospedale maggiore. L’auto fuggita è una Citroen C3 nera.

Alle ore 3, si è verificata una caduta autonoma di un motociclo in Interrato dell’Acqua Morta. Il conducente del motociclo Honda è un 34enne veronese che è stato trasportato al pronto soccorso di Borgo Trento. La dinamica, riferiscono gli agenti della polizia locale, è tuttora in fase di accertamento.

Infine, poco dopo le ore 4, si è verificata un’altra fuoriuscita autonoma nel sottopasso autostradale di viale delle Nazioni. Una Chrysler si è schiantata contro il guard-rail per oltre sessanta metri. Il conducente, un 55enne veronese, è stato portato in ospedale. Sono in corso accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche.