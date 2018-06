Quattro feriti in uno scontro frontale tra due auto: donna in gravi condizioni

Quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente che si è verificato nel comune di Dolcè nella serata di mercoledì, una delle quali è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento.

Intorno alle 21 in località Ceraino, tra Volargne e Peri, due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Statale 12, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Caprino intervenuti sul posto. Uno scontro violento che poteva provocare conseguenze ben peggiori: in uno dei veicoli infatti si era sviluppato anche un piccolo incendio, prontamente domato da uno dei passeggeri grazie ad un piccolo estintore, mentre una persona era rimasta incastrata tra le lamiere. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Bardolino per liberarla, mentre il personale del 118, intervenuto con due ambulanze, ha prestato le prime cure e condotto tre persone all'ospedale di Bussolengo e una giovane donna, la più grave, a quello di borgo Trento.