Cade davanti alle Poste di San Pietro in Cariano, grave motociclista

Ieri notte, 24 aprile, un motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dopo una brutta caduta. L'incidente è capitato intorno alle 23.15 a San Pietro in Cariano, di fronte all'ufficio postale, ed ha coinvolto solo il motociclista, uscito autonomamente di strada, per cause non ancora accertate.

