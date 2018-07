Porta Vittoria, scontro tra auto e moto. Un ferito portato in ospedale

La polizia municipale e il 118 di Verona sono dovuti intervenire questa mattina, 27 luglio, poco prima delle 9 per un incidente stradale in zona Porta Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto e una persona coinvolta ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto, i sanitari sono giunti con un'ambulanza e un'automedica. Il ferito, in condizioni mediamente gravi, è stato portato all'ospedale di Borgo Trento.