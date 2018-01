Porcilana, tir esce di strada e si ribalta: autista in ospedale per accertamenti

Un pericoloso incidente si è verificato venerdì mattina sulla Porcilana, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona coinvolta.

Intorno alle ore 10 nel comune di Belfiore, un autista ha perso il controllo del proprio tir nella zona della rotonda di Brendolan, il quale è uscito di strada e si è ribaltato. La dinamica dell'episodio è al vaglio della Polizia locale, che si è occupata anche della gestione del traffico, mentre il camionista è riuscito da solo a lasciare l'abitacolo ed è stato condotto all'ospedale di San Bonifacio dal personale del 118, per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno messo in sicurezza il mezzo, prima dell'arrivo del personale Aci.